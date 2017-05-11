Прочь из моей головы

17:45, 11 мая 2017, ПАИ

В российский прокат выходит фильм «Прочь» Джордана Пила: картина о том, как правильно следует смеяться в лицо расистам.

Фотограф Крис (Дэниэл Калуя) уже несколько месяцев встречается с Роуз Эрмитейдж (Эллисон Уильямс), и вот наконец она решает познакомить его со своими родителями: преуспевающими нейрохирургом и психотерапевтом (Кэтрин Кинер и Брэдли Уитфорд). Крис взволнован: девушка до сих пор не сообщила маме и папе, что он чернокожий. Но Роуз успокаивает его в духе «все нормально, не волнуйся, они не расисты».

Родители встречают парочку в своем небольшом, но богатом загородном особняке, и сразу начинают из кожи вон лезть, лишь бы поскорее войти в доверие к избраннику дочери. Пока папаша рассказывает о том, как он в третий раз проголосовал бы за Обаму, Крис замечает, что помогающие по дому служанка Джорджиа и садовник Уолтер - тоже темнокожие - ведут себя странно. Позже в гости приезжают слишком активный братец Роуз, а также друзья их родителей.

События, начинающие происходить далее, начинают не на шутку пугать Криса. И вот он уже, как в негативе фильма про белого, попавшего в черное гетто, бегает по богатому кварталу и шепчет в телефонную трубку: «Эй, как мне отсюда выбраться?!»

Режиссер-дебютант Джордан Пил, наверное, даже и мечтать не мог, что его первая картина окажется столь успешной. При бюджете всего в $4,5 миллиона фильм собрал в США уже более $200 миллионов. Все это еще раз подтверждает тот факт, что для добротного хоррора иногда большие затраты и не требуются.

Фильм местами напоминает «Угадай, кто придет к обеду» (1967) Стэнли Крамера, где девушка также знакомит своих родителей с чернокожим женихом. И там режиссер затрагивал тему дискриминации. Правда, это было во времена, когда межрасовый брак только перестал быть чем-то невообразимым и пугающим. В этот классический сюжет Джордан Пилл добавил немного ужаса из «Хостела» Илая Рота и подкрепил все сценами, наполненными хичкоковским саспенсом, в которых иногда невозможно понять – смеяться тут или ужасаться. Но смех тут, как и у главного героя Криса, будет скорее нервным.

Есть риск, что потенциальный зритель, прочитав описание фильма и посмотрев трейлер, подумает, что речь идет о второсортной глупой пустышке, которая заявляет себя как хоррор. Но уверен: пересилив себя и решившись на просмотр вы убедитесь, что ожидания вас обманули. «Прочь» - это пугающая и смешная альтернатива скучному оскароносному «Лунному свету». Герою фильма, как и всем нам, не остается ничего, кроме как бежать прочь от проявлений расизма.