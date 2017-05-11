Псковички привезли медали с Всероссийских соревнований по боксу

17:58, 11 мая 2017, ПАИ

Псковички заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по боксу среди девушек и женщин «Виктория», которые прошли в городе Конаково Тверской области с 4 по 6 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 166 спортсменок из различных регионов России и ближнего зарубежья.

Псковскую область представляли Карина Иванова (1999 год рождения, 60 кг, Псков), Валерия Виноградова (2006 год рождения, 33 кг, Псков) и Асият Гафарова (1998 год рождения, 48 кг, Великие Луки). Асият Гафарова заняла третье место, Валерия Виноградова стала второй, а Карина Иванова завоевала «золото».

Спортсменок тренируют Алексей Орлов, Вадим Голик, Вячеслав и Александр Ярулины, Виктор Зенков.