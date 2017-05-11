Культурные и градообразующие

18:12, 11 мая 2017, ПАИ

На протяжении, пожалуй, уже десятка лет, «Единая Россия» один за другим запускает проекты, которые формируются по наказам и обращениям жителей страны. Псковская область не исключение. Сейчас на территории региона работают 15 партийных проектов. Одни из них давно известны, например, «Детские сады – детям»: благодаря этому проекту в свое время удалось вернуть использующиеся не по назначению здания детсадов дошкольникам и отрыть не одну сотню мест в садах. Другие проекты стартовали только в этом году, но уже нашли отклик у жителей городов и районов области. Им была посвящена сегодняшняя пресс-конференция единороссов главы Пскова Ивана Цецерского и заместителя председателя областного Собрания Виктора Остренко.

«Важно отметить, что два проекта посвящены сфере культуры, а два - сфокусированы на благоустройстве наших городов», - обратил внимание Виктор Остренко, который в свое время был одним из идеологов появления в Псковской области «Народной программы».

Он напомнил, что в 2014 году в Псковской области была запущена госпрограмма по поддержке сельских домов культуры. Каждый год из бюджета области на программу направлялось порядка 60 млн рублей. Благодаря этому несколько десятков ДК были отремонтированы, а то и буквально возрождены из руин, получили новое оборудование и оснащение. В этом смысле знаковыми стали возведение в Бежаницах пристройки к Дому культуры, которая станет полномасштабным концертным залом, капремонт в Порхове ДК и здания муниципального музея, а в Печорах — приобретение профессионального оборудования и реставрация здания местного ДК.

Партийный федеральный проект «Местный дом культуры» фактически стал продолжением и развитием региональной программы: единороссы в Госдуме высоко оценили инициативу псковских коллег.

По словам Виктора Остренко, проект важен не только и не столько тем, что позволяет укрепить материально-техническую базу, купить новые инструменты или звук. Он, в первую очередь, нужен для того, чтобы поддержать и возродить ДК, как местные центры жизни, коммуникации, дополнительного образования – для жителей любого возраста.

Субсидия регионального бюджета на реализацию этой инициативы составит более 20 млн рублей.

Еще один «культурный» проект – «Театры малых городов». Название говорит само за себя: он направлен поддержку театрального творчества в небольших муниципалитетах.

Проект, отметил Виктор Остренко, партнерский – совместно с представителями Союза театральных деятелей и Театра наций.

«Получателями субсидий могут быть профессиональные муниципальные театры. Так же как и проект «Местный дом культуры», он направлен на улучшение материально-технического оборудования и, что очень важно, на обновление репертуаров этих театров, проще говоря, на постановочные цели», - сказал Остренко.

Объем субсидий - 5,5 млн рублей - только кажется не большим, но для, например, коллектива Великолукского драматического театра, это весомая поддержка.

«Сейчас в театре завершаются ремонтно-реставрационные работы, поэтому основная задача - обеспечить театр необходимым оборудованием: кресла, мебель в фойе, оборудование гримерок и прочее. Ну и, конечно, обязательно предусмотреть средства на новые постановки», - рассказал единоросс.

Два инфраструктурных проекта, которые запускаются на территории области, пожалуй, самые заметные. В буквальном смысле.

Федеральный проект «Единой России» «Городская среда» еще и самый весомый: объем субсидий из областного бюджета составит почти 142 млн рублей. Этот проект, очевидно, самый востребованный не только у псковичей, но и у местных властей. Потому что речь идет о благоустройстве, в том числе дворов. А это, как известно, головная боль на протяжении десятилетий.

Виктор Остренко обратил внимание, что неотъемлемой частью реализации этого проекта «является участие жителей в принятии решений по вопросам благоустройства городов». Так это, например, по словам Ивана Цецерского, происходит в Пскове.

«Мы начали обрабатывать заявки от населения», - сказал глава Пскова. Эскизный проект по благоустройству и реконструкции того или иного двора может быть выполнен и от руки, отметил он.

«Достаточно, если будет нарисовано рукой, где размещать парковки, детские площадки и т. д., - пояснил глава города. - Но есть сложность: не все дворовые территории поделены так, как решили все жители, не всё согласовано».

Отметим, что в партийном проекте, помимо Пскова и Великих Лук, участвуют также Остров, Печоры, Гдов и Опочка.

Еще один преображающий проект партии – «Парки малых городов». Он также предполагает активное участие жителей.

«Городской парк - неотъемлемая часть городской среды. Это место отдыха, развлечений, часть общественного пространства. В связи с этим проект предполагает активное вовлечение граждан в работу и на стадии проектирования, и на стадии реализации, - рассказал Виктор Остренко. - Конечная цель - создание благоустроенных и современных парков для жителей малых городов - таких как Остров, Порхов, Невель, Печоры, Опочка».

Субсидия на исполнение проекта составит 8,3 млн рублей.

Глава Пскова Иван Цецерский обратил внимание, что в городе особого внимания требуют сквер у памятника Кирову, территория у школы № 20 и у детского сада на улице Ротной.

И Иван Цецерский и Виктор Остренко надеются на активное участи в работе проектов жителей области: это, ко всему прочему, будет дополнительной гарантией бережного отношения к сделанному.