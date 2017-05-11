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Экономика

Роспотребнадзор проведёт встречу с руководителями великолукских предприятий

30 мая Управление Росприроднадзора по Псковской области проведёт публичные обсуждения для поднадзорных субъектов по вопросам правоприменительной практики и соблюдению обязательных требований органов государственного контроля (надзора). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Обращения, предложения, замечания и комментарии можно отправить, заполнив «Анкету о проблемных вопросах правоприменительной практики», на адрес электронной почты rpn60@rpn.gov.ru. С материалами публичных обсуждений и анкетой можно ознакомиться на сайте Управления в подразделе Правоприменительная практика» раздела «Природопользователям». 

В мероприятии приглашают принять участие руководителей предприятий или уполномоченных представителей. Публичные обсуждения состоятся в 14:00 в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (дом № 2 по проспекту Ленина, актовый зал, 6 этаж, помещение № 620). 

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