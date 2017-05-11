Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных

19:41, 11 мая 2017, ПАИ

Израильские профессора в области неонатологии и гинекологии Марина Пениакова и Ариэль Мани делятся опытом ведения и приема родов, а также лечения и выхаживания новорожденных детей со специалистами Детской областной клинической больницы и Псковского перинатального центра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, встреча проходит в рамках двухдневной международной научно-практической конференции по актуальным вопросам акушерства, гинекологии и неонатологии, которая открылась в Пскове 11 мая.

В частности, речь идет об акушерских кровотечениях и преждевременной родовой деятельности, лечении энцефалопатии новорожденных с помощью терапевтических методов, развитии системы выхаживания недоношенных детей.

Помимо обмена опытом, конференция направлена на реализацию совместных проектов в сфере медицины.

На открытии конференции присутствовал генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Михаэль Лотем. Он подчеркнул, что подобная практика обмена врачебным опытом специалистов из Израиля и Российской Федерации успешно осуществляется в петербургских медицинских учреждениях третий год подряд.

В свою очередь председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, приветствуя участников международной встречи, отметил, что псковичи рады общению с израильскими коллегами, в ходе которого смогут обсудить клинические ситуации. «Это наш первый опыт сотрудничества, и я надеюсь на дальнейшие продуктивные контакты», — сказал он.