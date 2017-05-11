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Общество

Истории 117 легенд псковского спорта презентовал автор двухтомника

11 мая в актовом зале Псковского государственного университета прошла презентация двухтомника «Герои спорта Псковщины». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, автор спортивной летописи — кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры университета Виктор Немеровский.

На презентацию в качестве почетных гостей пришли герои книги и их семьи, а также глава города Пскова Иван Цецерский, ректор университета Юрий Демьяненко, президент ПсковГУ Сергей Вертешев, преподаватели и студенты.

Открывая презентацию, Виктор Немеровский поздравил собравшихся с прошедшими майскими праздниками и назвал сегодняшний день «Днем победы спорта». Автор рассказал, что к написанию книги его подтолкнула современная тенденция воспитания детей на примере западных героев. «А у нас есть свои настоящие герои, истории которых описаны в этой книге. Некоторые из них более 60 лет занимаются своим видом спорта, учат молодых спортсменов и прославляют нашу Псковщину», — сказал он и поблагодарил всех, кто помогал в создании монографии.

Своими впечатлениями о двухтомнике поделился Иван Цецерский. «Наша земля богата талантливыми людьми, которые прославляют Псковщину. За ними стоят не только их личные достижения, но и достижения их учеников. Читая книгу, очень приятно осознавать, что каждая фамилия — это действительно легенда», — сказал глава города Пскова и посоветовал другим регионам ориентироваться на Псковскую область и так же чествовать своих спортсменов.

Напомним, монография «Герои спорта Псковщины» освещает 70-летнюю историю 30 ведущих спортивных федераций города и рассказывает о 117 заслуженных тренерах, спортсменах и чиновниках. В книге есть спортивные биографии ряда уникальных личностей, которые подкреплены редкими фотографиями. Всего в книге более 500 снимков.

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