Медали привезли великолукские гимнасты с соревнований в Новгороде

21:10, 11 мая 2017, ПАИ

Великолучане заняли призовые места на открытых всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике, которые состоялись 3-4 мая в Великом Новгороде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

В соревнованиях участвовали юноши и девушки из Калининграда, Череповца, Вологды, Великого Новгорода, Великих Лук (ДЮСШ №1 «Атлетика»), Гатчины, Старой Руссы, Ступино, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Риги и Лиепае.

По программе первого разряда великолучанин Никита Шмелёв занял третье место в многоборье, первое - в вольных упражнениях, второе - в категории «конь/махи» и третье - в опорном прыжке. По программе второго разряда Егор Скачков стал вторым в вольных упражнениях и третьим в опорном прыжке. По программе КМС Ирина Бахтова завоевала победу в опорном прыжке, «серебро» в вольных упражнениях и «бронзу» на брусьях. По этой же программе Ксения Юрьева заняла второе место в опорном прыжке.