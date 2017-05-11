Движение транспорта будет перекрыто в пяти районах Псковской области из-за соревнований по велоспорту

19:52, 11 мая 2017, ПАИ

На территории Великолукского, Новосокольнического, Печорского, Палкинского и Пушкиногорского районов планируется ввести ограничения движения в связи с проведением соревнований по велосипедному спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

19, 20 мая и 1, 2 сентября с 9:30 до 14:00 движение будет прекращено на дороге Великие Луки – Новосокольники км 3+000 - км 20+000 (объезд в направлении Новосокольников от Великих Лук по трассе М-9 «Балтия» «Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой» км 466 – км 492).

11 июня и 24 сентября с 10:00 до 15:00 будет перекрыто движение по дороге Старый Изборск – Палкино – Остров от Старого Изборска в Печорском районе до деревни Шевелево в Палкинском (объезд по дорогам Моглино – Ветошка и Псков – Кислово – Палкино).

13 июля с 10:00 до 14:00 будет закрыт проезд по дороге Пушкинские Горы – Петровское (администрация Пушкиногорского района), Пушкиногорскому шоссе (улицы Ленина и Новоржевская), от трассы Пушкинские Горы до Пушкиногорского шоссе км 7+006 (улица Аэродромная), а также по дорогам Новгородка – Пушкинские Горы, Березовка – Тригорское, Кокорино – Савкина Горка, Пушкинские Горы – Носово. Определён объезд в направлении Острова от поселка Пушкинские Горы по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Пушкинские Горы – Локня км 0+000 – км 20+508, Остров – Новоржев км 0+000 - км 72+788; объезд в направлении Опочки от Пушкинских Гор - по дорогам Пушкинские Горы – Локня км 0+000 – км 27+024, Новоржев – Опочка км 0+000 - км 60+470.

14 июля с 10:00 до 13:00 будет нельзя проехать по дороге Пушкинские Горы – Петровское в Пушкиногорском районе. В этот же день с 16:00 до 18:30 прекратится движение по дорогам Пушкинские Горы – Петровское (администрация Пушкиногорского района), «Пушкиногорское шоссе» (улицы Ленина, Новоржевская), Пушкинские Горы - Пушкиногорское шоссе км 7+006 (улица Аэродромная), Новгородка – Пушкинские Горы, Березовка – Тригорское.

15 июля с 10:00 до 14:00 будет закрыт проезд по дорогам Пушкинские Горы – Носово (администрация Пушкиногорского района), Кокорино – Савкина Горка, Пушкиногорскому шоссе.

17 июля с 10:00 до 14:00 будет перекрыто движение по дорогам Пушкинские Горы – Петровское (администрация Пушкиногорского района), Пушкинские Горы – Носово, Кокорино – Савкина Горка, «Пушкиногорское шоссе» (улицы Ленина, Новоржевская), Пушкинские Горы - Пушкиногорское шоссе км 7+006 (улица Аэродромная), Новгородка - Пушкинские Горы.

Текст приказа о введении временного прекращения движения размещен на сайте Государственного комитета Псковской области по транспорту в разделе «Нормотворческая деятельность Комитета/ Приказы комитета» и сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области». Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация велосипедного спорта Псковской области.