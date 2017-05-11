Просроченное французское мясо обнаружено на одном из псковских складов

20:10, 11 мая 2017, ПАИ

На одном из складов временного хранения в Псковской области обнаружили просроченное мясо из Франции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Сотрудники управления и Псковской таможни провели полный досмотр автомобиля, перемещавшего из Франции в Казахстан через многосторонний автомобильный пункт пропуска Шумилкино в Печорском районе куриное мясо механической обвалки, что следовало из товаросопроводительных документов. Вес партии составил более 20 тонн. На маркировочной этикетке 7 из 16 паллет была выявлена информация предприятия-производителя об окончании в начале апреля срока годности продукции, произведенной в январе. В связи с этим ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза был запрещен, оформлена декларация о возврате груза.