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Экономика

Просроченное французское мясо обнаружено на одном из псковских складов

На одном из складов временного хранения в Псковской области обнаружили просроченное мясо из Франции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. 

Сотрудники управления и Псковской таможни провели полный досмотр автомобиля, перемещавшего из Франции в Казахстан через многосторонний автомобильный пункт пропуска Шумилкино в Печорском районе куриное мясо механической обвалки, что следовало из товаросопроводительных документов. Вес партии составил более 20 тонн. На маркировочной этикетке 7 из 16 паллет была выявлена информация предприятия-производителя об окончании в начале апреля срока годности продукции, произведенной в январе. В связи с этим ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза был запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

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