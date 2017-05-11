0
20:31
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
19:41
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных
17:45
Прочь из моей головы
16:42
Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО)
15:50
Нам такой файф-о-клок не нужен
14:50
Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра»
12:49
Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе»
Еще новости
Общество

Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов

 11 мая в Пскове под председательством главы города Ивана Цецерского состоялось очередное заседание общественной комиссии по рассмотрению заявок от многоквартирных домов о допуске к участию в муниципальной программе «Формирование современной городской среды, мест массового отдыха населения на 2017 год». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, накануне комиссия признала 13 заявок соответствующими требованиям. По 8-ми заявкам, имеющим разночтения по документации, председатели многоквартирных домов, представители управляющих организаций и общественники сегодня обсудили вопросы доработки для дальнейшего включения в программу.

«Чтобы не подходить к инициативе псковичей с формальной точки зрения и не отклонять заявки по принципу «неполный пакет документов», сегодня мы готовы оказать всю необходимую помощь. Городские власти понимают и ценят общественную работу с населением, проводимую председателями многоквартирных домов. Муниципалитет заинтересован в благоустройстве дворовых и общественных территорий», - подчеркнул глава Пскова.

В ходе совещания прошел подробный анализ каждой из восьми заявок. Так, по одному представленному адресу необходим подробный технический проект, согласованный со всеми службами, так как жители обратились с просьбой об обустройстве ливневой канализации на дворовой территории. Председатель МКД по другому адресу не смог присутствовать на встрече, все пояснения даны представителю управляющей организации, вместе с которым жители будут дорабатывать документацию. Еще по одной заявке требуются уточнения по проекту.

В результате обсуждения по оставшимся пяти заявкам уточнения по документации были представлены, комиссия их утвердила.

Напомним, муниципальная программа «Формирование современной городской среды, мест массового отдыха населения на 2017 год» создана на базе федеральной программы «Городская среда», реализуемой в рамках проекта партии «Единая Россия». В этом году на её реализацию выделяются 26 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
11 мая 2017
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных
11 мая 2017
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных
Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО)
11 мая 2017
Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО) 11
Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра»
11 мая 2017
Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра» 10
Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе»
11 мая 2017
Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе» 1
С июня проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль
11 мая 2017
С июня проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль 8
Стационарные валидаторы появятся в псковских автобусах в ближайшие месяцы
11 мая 2017
Стационарные валидаторы появятся в псковских автобусах в ближайшие месяцы 2
Стартовал посвященный работе общественного транспорта в Пскове ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
11 мая 2017
Стартовал посвященный работе общественного транспорта в Пскове ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Идет загрузка...