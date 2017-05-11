Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов

20:31, 11 мая 2017, ПАИ

11 мая в Пскове под председательством главы города Ивана Цецерского состоялось очередное заседание общественной комиссии по рассмотрению заявок от многоквартирных домов о допуске к участию в муниципальной программе «Формирование современной городской среды, мест массового отдыха населения на 2017 год». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, накануне комиссия признала 13 заявок соответствующими требованиям. По 8-ми заявкам, имеющим разночтения по документации, председатели многоквартирных домов, представители управляющих организаций и общественники сегодня обсудили вопросы доработки для дальнейшего включения в программу.

«Чтобы не подходить к инициативе псковичей с формальной точки зрения и не отклонять заявки по принципу «неполный пакет документов», сегодня мы готовы оказать всю необходимую помощь. Городские власти понимают и ценят общественную работу с населением, проводимую председателями многоквартирных домов. Муниципалитет заинтересован в благоустройстве дворовых и общественных территорий», - подчеркнул глава Пскова.

В ходе совещания прошел подробный анализ каждой из восьми заявок. Так, по одному представленному адресу необходим подробный технический проект, согласованный со всеми службами, так как жители обратились с просьбой об обустройстве ливневой канализации на дворовой территории. Председатель МКД по другому адресу не смог присутствовать на встрече, все пояснения даны представителю управляющей организации, вместе с которым жители будут дорабатывать документацию. Еще по одной заявке требуются уточнения по проекту.

В результате обсуждения по оставшимся пяти заявкам уточнения по документации были представлены, комиссия их утвердила.

Напомним, муниципальная программа «Формирование современной городской среды, мест массового отдыха населения на 2017 год» создана на базе федеральной программы «Городская среда», реализуемой в рамках проекта партии «Единая Россия». В этом году на её реализацию выделяются 26 млн рублей.