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Спорт

Отборочные игры турнира за кубок «Маленькие сердца» прошли в Порхове и Опочке

Отборочные игры пятого футбольного турнира за кубок «Маленькие сердца» прошли 11 мая в Порхове и Опочке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения Российского Детского фонда, футбольный чемпионат между воспитанниками школ-интернатов проходит в рамках социального проекта «Мяч дружбы» при поддержке международной социальной программы «Футбол во имя надежды».

Тренировки по футболу начались в школах-интернатах Псковской области еще в марте. Игры проходили между футболистами трех смешанных возрастных групп, в составе которых были мальчики и девочки. Спортсмены из Порхова принимали в гостях команду Пушкиногорской школы-интерната, а воспитанники двух Опочецких интернатных учреждений встречали у себя ребят из двух школ-интернатов Красногородска. «Все очень довольны! – сообщили из Пушкиногорской школы-интерната после окончания игр, – дети, конечно, уставшие, но радостные!» По итогам матчей в финал прошли команды из шести учреждений, всего на участие в турнире заявились 16 команд.

Напомним, что в 2013 году благодаря инициативе австрийских партнеров Детского фонда – благотворительной организации «Kleine Herzen» («Маленькие сердца») и её руководителя Паскаль Вайер в Псковской области зародилась традиция футбольного турнира для воспитанников детских интернатных учреждений. 13 мая, в Пскове состоятся финальные матчи за кубок «Маленькие сердца»: на стадионе «747» все желающие смогут посмотреть, как ребята будут бороться за кубок победителей. Также у всех участников будет возможность поучаствовать в работе интерактивной площадки, работа которой пройдет при поддержке волонтеров Детского фонда, участников клуба «Юный кинолог».

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