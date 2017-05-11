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Пенсионерку сбил водитель ВАЗа в Невеле

10 мая в 8:20 в Невеле у дома № 1 по улице Комсомольской 49-летний водитель ВАЗ-21124 сбил 68-летнюю женщину. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешехода с полученными травмами госпитализировали в районную больницу.

В этот же день в 15:15 в Пустошке у дома № 62 по улице Октябрьской 34-летний мужчина на «Ауди А6», управляя автомобилем в утомленном состоянии, врезался в припаркованный на обочине грузовик «ДАФ». В результате ДТП двухлетнюю пассажирку «Ауди» доставили в больницу.

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