Потенциал Псковской области будет презентован в Австрии

22:17, 11 мая 2017, ПАИ

С 3 по 4 июля состоится бизнес-миссия Псковской области в Австрию, организатором которой выступает администрация региона в лице Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике и ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете.

В состав делегации бизнес-миссии войдут заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников, председатель Государственного комитета региона по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор Акционерного общества "Особая экономоческая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Ольга Торбич, а также представители псковских промышленных предприятий и товаропроизводителей.

Главной целью визита в Австрию является установление деловых контактов с австрийскими предприятиями, развитие экономического потенциала региона, привлечение дополнительных инвестиций и создание новых промышленных проектов.

Ключевым мероприятием бизнес-миссии станет презентация инвестиционного и экономического потенциала Псковской области, которая состоится 4 июля на территории Федеральной палаты экономики Австрии в Вене. После презентации запланировано проведение биржи контактов, в рамках которой Торговое представительство Российской Федерации в Австрийской Республике организует деловые встречи между представителями компаний из Псковской области и Австрии по предварительным на это заявкам со стороны предприятий.

ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» берет на себя организацию мероприятий, аренды залов для проведения презентаций и переговоров. Предприятиям необходимо оплатить только свои командировочные расходы.

В этой связи предприятия и организации Псковской области приглашают принять участие в совместной бизнес-миссии в Австрию. Информацию об участии можно сообщить по телефонам: 8-800-250-62-24 (добавочный - 1113) или 8-911-890-17-52, а также направить на адрес электронной почты oyu.lermontova@invest.pskov.ru. Контактное лицо - Ольга Лермонтова.