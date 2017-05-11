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Экономика

Потенциал Псковской области будет презентован в Австрии

С 3 по 4 июля состоится бизнес-миссия Псковской области в Австрию, организатором которой выступает администрация региона в лице Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике и ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете. 

В состав делегации бизнес-миссии войдут заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников, председатель Государственного комитета региона по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор Акционерного общества "Особая экономоческая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Ольга Торбич, а также представители псковских промышленных предприятий и товаропроизводителей. 

Главной целью визита в Австрию является установление деловых контактов с австрийскими предприятиями, развитие экономического потенциала региона, привлечение дополнительных инвестиций и создание новых промышленных проектов. 

Ключевым мероприятием бизнес-миссии станет презентация инвестиционного и экономического потенциала Псковской области, которая состоится 4 июля на территории Федеральной палаты экономики Австрии в Вене. После презентации запланировано проведение биржи контактов, в рамках которой Торговое представительство Российской Федерации в Австрийской Республике организует деловые встречи между представителями компаний из Псковской области и Австрии по предварительным на это заявкам со стороны предприятий. 

ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» берет на себя организацию мероприятий, аренды залов для проведения презентаций и переговоров. Предприятиям необходимо оплатить только свои командировочные расходы. 

В этой связи предприятия и организации Псковской области приглашают принять участие в совместной бизнес-миссии в Австрию. Информацию об участии можно сообщить по телефонам: 8-800-250-62-24 (добавочный - 1113) или 8-911-890-17-52, а также направить на адрес электронной почты oyu.lermontova@invest.pskov.ru. Контактное лицо - Ольга Лермонтова.

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