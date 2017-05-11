6 партий молочной продукции сняты с реализации в Псковской области

21:37, 11 мая 2017, ПАИ

В 1 квартале текущего года псковский Роспотребнадзор снял с реализации 6 партий молочной продукции объемом 8 кг по причине несоответствия установленным требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской областию

В ходе 36 проверок (ОАО «Маслосырзавод «Порховский» и 35 предприятий торговли) были отобраны 92 пробы молока и молочной продукции, из них 26 -импортной продукции. Проверялось соответствие товара требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Доля проб, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям, составила 1%. Продукция, контаминированная патогенной микрофлорой, не выявлена.

В целях выявления и пресечения фактов оборота некачественной молочной продукции, в том числе фальсифицированной растительными жирами, за отчётный период на показатели идентификации были исследованы 29 проб (в том числе 11 импортных), признаки фальсификации выявлены в 6 образцах производителей других регионов Российской Федерации (ООО «Параллель», Московская область, ООО «ЛАВ Продукт», Московская область, ООО «Павелецкий молочный завод», Рязань). Молочной продукции, не отвечающей требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов – кадмия, мышьяка, свинца, ртути, пестицидов), микотоксинов и антибиотиков, не выявлено.

За обнаруженные нарушения требований действующего законодательства Роспотребнадзор наложил 7 штрафов по частям 1 и 2 статьи 14.43 КоАП РФ, статьям 6.4, 6.3,14.15 КоАП РФ, части 1 статьи 14.4 КоАП РФ. Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.