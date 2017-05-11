Пскович одержал победу на Всероссийских соревнованиях по велоспорту

21:59, 11 мая 2017, ПАИ

Псковские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на шоссе среди юношей 15-16 лет, которые прошли в Орловской области с 2 по 4 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В индивидуальной гонке на время на дистанции 15 км пскович Никита Романов занял третье место, а Александр Степанов – шестнадцатое. В групповой гонке на 50 км Никита Романов стал первым, Александр Степанов - двадцать пятым.

Тренируют спортсменов тренеры-преподаватели первой категории Елена Клочкова и Николай Васильев.