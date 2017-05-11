Футболисты из Великих Лук заняли призовые места на соревнованиях в Твери и Белоруссии

22:50, 11 мая 2017, ПАИ

Футболисты великолукской спортивной школы «Экспресс» заняли третье место на Всероссийском турнире по футболу «Кубок Победы - 2017» в Твери, в котором участвовали 10 команд спортсменов 2008 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Кроме того, в Международном турнире по футболу, который прошел 4-8 мая в городе Сморгонь (Белоруссия), великолукские команды заняли первое и второе места. В состязаниях участвовали футболисты из Белоруссии, Литвы и Великих Лук.