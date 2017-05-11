Российские хоккеисты обыграли датчан на Чемпионате мира

22:09, 11 мая 2017, ПАИ

Сборная России по хоккею выиграла команду Дании в матче группового этапа Чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже. Как сообщает ТАСС, игра закончилась со счетом 3:0.

Шайбы на 36-й минуте забросили Богдан Киселевич и Сергей Плотников, на 31-й - Никита Гусев. Вратарь российской команды Андрей Василевский сыграл первый матч на турнире «на ноль», он отразил 21 бросок. Лучшим игроком встречи в составе сборной России был признан форвард Вадим Шипачев, а в команде Дании - вратарь Джордж Соренсен.

Эта победа стала для российской сборной четвертой в четырех матчах на турнире. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Италии и Швеции. Сборная России набрала 11 очков и вышла на первое место в группе, обойдя команду Латвии, на счету которой 9 очков.

Следующий матч российских хоккеистов состоится 13 мая с командой Словакии.