Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая

22:40, 11 мая 2017, ПАИ

12 мая на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено движение в связи с ремонтом дорог. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор»

На дороге Санкт-Петербург - Псков - Невель проезд в оба направления будет затруднен до 13:00 в деревне Сверетово Стругокрасненского района (выборочно). На км 358+216 продолжается текущий ремонт моста через реку Синюю, а на км 522+176 - ремонт моста через реку Плиссу, организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования. Работы завершатся 15 ноября.

На трассе Псков – Изборск – граница с Эстонией движение в оба направления ограничат до 13:00 в Пскове и Уграде (выборочно).