55% плана ярового сева выполнили сельхозпредприятия Псковского района

22:59, 11 мая 2017, ПАИ

Несмотря на сложные погодные условия, сельскохозяйственные предприятия Псковского района активно продолжают вести весенние полевые работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, по состоянию на 11 мая яровой сев выполнен на площади 1 тыс. 993 га, что составляет 55% к плану.

Зерновые и зернобобовые культуры высеяны на 1 тыс. 286 га (69% к плану), кормовые культуры - на 603 га, подсев многолетних трав произведен на 317 га. Озимые культуры подкормлены минеральными удобрениями на 951 га, многолетние травы и пастбища - на 2 тыс. 215 га. Внесено около 36 тыс. тонн органических удобрений.

В ЗАО «Агрофирма «Победа» посажен картофель на площади 95 га и овощи открытого грунта на 9 га; в этом хозяйстве приступили к проведению химической прополке озимых культур и овощей открытого грунта, работа выполнена на 92 га. Наиболее высокими темпами ведут весенние полевые работы в ООО «ПсковАгроИнвест» и ЗАО «Агрофирма «Победа». В этих хозяйствах посеяны 700 га и 594 га соответственно.

Для проведения весеннего сева закуплены 578,5 тонн минеральных удобрений, 99 тонн зерновых и зернобобовых культур, 8,4 тонн семян кукурузы и 20 тонн семян многолетних трав.