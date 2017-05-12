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Общество

День экологического образования проводится в России 12 мая

12 мая Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования. Как сообщает calend.ru, праздник был учрежден в 1991 году. 

В этот день в городах и поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и практический характер: выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в продвижении идеи защиты природы. 

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