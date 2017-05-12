День экологического образования проводится в России 12 мая

08:31, 12 мая 2017, ПАИ

12 мая Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования. Как сообщает calend.ru, праздник был учрежден в 1991 году.

В этот день в городах и поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и практический характер: выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в продвижении идеи защиты природы.