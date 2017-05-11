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Общество

Медсестры отмечают 12 мая профессиональный праздник

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры, сообщает calend.ru. Профессиональный праздник медицинских сестер приурочен к дню рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II. Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра — это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола. 

Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, решение его отмечать было принято только в январе 1974 года, когда представительницы 141 страны объединились в Международный совет медицинских сестер. 

В России праздник отмечается с 1993 года. К этому дню в стране в ряде медицинских учреждений проходят различные мероприятия научно-практического направления (конференции, семинары и круглые столы, посвященные пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию профессиональной компетентности и развитию личностного и творческого потенциала сестринского персонала), а также развлекательного характера – профессиональные конкурсы и смотры, КВН, концерты. 

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