Медсестры отмечают 12 мая профессиональный праздник

08:11, 12 мая 2017, ПАИ

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры, сообщает calend.ru. Профессиональный праздник медицинских сестер приурочен к дню рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II. Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра — это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.

Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, решение его отмечать было принято только в январе 1974 года, когда представительницы 141 страны объединились в Международный совет медицинских сестер.

В России праздник отмечается с 1993 года. К этому дню в стране в ряде медицинских учреждений проходят различные мероприятия научно-практического направления (конференции, семинары и круглые столы, посвященные пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию профессиональной компетентности и развитию личностного и творческого потенциала сестринского персонала), а также развлекательного характера – профессиональные конкурсы и смотры, КВН, концерты.