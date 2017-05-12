Произнести заговор от девяти напастей советует 12 мая народный календарь

09:12, 12 мая 2017, ПАИ

12 мая церковь почитает память Девяти мучеников Кизических, в III веке проповедовавших христианство в городе Кизик в Малой Азии. Как сообщает calend.ru, местные правители, бывшие язычниками, приказали их арестовать, девять проповедников были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть. Позже мощи святых были перенесены в храм, построенный в их честь, и стали почитаться как чудотворные.

По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях, поэтому 12 мая считается днем целителей. В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.

Девять мучеников считались в народе также толкователями сновидений. В этот день страда была в разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья, поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».