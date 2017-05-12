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Общество

Документооборот в России переведут в электронный формат к 2019 году

Бумажной форме отчетности осталось существовать в России максимум два года. К 2019 году документооборот в стране, в соответствии с госпрограммой «Цифровая экономика», должен стать полностью электронным, пишет газета «Известия».

Минкомсвязи уже направило проект программы на согласование в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. Подраздел «Реализация государственных функций, в том числе контрольно-надзорных» гласит, что бумажная отчетность должна быть полностью запрещена к 2019 году. На период до 2018 года запланировано проведение аудита, оптимизация и систематизация различных видов отчетности.

«Мероприятия по оптимизации отчетности сформулированы в соответствии с подходами Минэкономразвития России, разработанными в рамках «дорожной карты» по повышению качества регуляторной среды для бизнеса», — рассказала «Известиям» помощник министра экономического развития Елена Лашкина.

К 2019 году, согласно проекту, должен быть создан единый реестр показателей отчетности. По мнению экспертов, этот реестр в числе прочего сократит число административных барьеров для малого бизнеса. В настоящее время разные органы зачастую запрашивают одни и те же документы, что затрудняет деятельность предпринимателей.

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