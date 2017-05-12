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Общество

Спиртовые настойки просят вернуть в интернет фармкомпании

Производители и продавцы спиртовых настоек просят Минздрав вернуть их продажу в интернет. Об пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Международной ассоциации делового сотрудничества (МАДС), которые отправили соответствующее письмо в ведомство.

«С целью гармонизации требований и регулирований розничной торговли лекарственными препаратами в аптечных организациях предлагается считать ограничение на продажу лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30% избыточным», – говорится в тексте послания.

Речь идет о таких средствах, как настойка валерьянки, корвалол, «Боярышник» и многих других, чья крепость превышает 30%. Ранее в проекте правил дистанционной продажи лекарств Минздрава реализация этих средств была запрещена.

В ведомстве пообещали учесть мнение фармакологических компаний и продавцов.

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