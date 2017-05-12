Нетрезвого водителя-рецидивиста остановили сотрудники ГИБДД в Опочке

09:26, 12 мая 2017, ПАИ

В Опочке сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вечером 10 мая у дома по улице Набережной в Опочке полицейские остановили автомобиль «Форд Транзит». За рулем машины находился 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.