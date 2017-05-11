Ближайшие дебаты предварительного голосования «Единой России» в Пскове пройдут на трёх площадках

10:13, 12 мая 2017, ПАИ

Ближайшие дебаты предварительного голосования «Единой России» в Пскове состоятся в агротехническом колледже, многопрофильном правовом лицее № 8 и средней общеобразовательной школе №3. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

13 мая дебаты пройдут в ГБПОУ ПО «Агротехнический колледж» по адресу: Ленинградское шоссе, дом 24. В 11:00 и 13:00 участники мероприятия обсудят две темы: «Поддержка социальных слоёв населения» и «Молодёжная политика и спорт». В дебатах примут участие директор ООО «Текспроект» Эдуард Белов, депутат Псковской городской Думы, заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, водитель-экспедитор ООО «Санитарно-гигиеническая служба Псковской области «Карсан» Александр Кашуба, председатель Союза собственников недвижимости Алексей Кириллов, депутат Псковской городской Думы, помощник главы Пскова Наталия Семёнова, слесарь-ремонтник ООО «Псков-Полимер» Дмитрий Яковлев.

14 мая дебатные площадки также начнутся в 11:00 и 13:00 и пройдут в двух местах.

В многопрофильном правовом лицее № 8 (улица Западная, дом 5) будут обсуждаться темы «Доступность и качество образования» и «Здравоохранение и демография». Участниками площадки станут начальник участка тепловых узлов ООО «Монтажник» Александр Авдеев, главный энергетик ОАО «ПЗ АТС-Т» Артём Васильев, инженер филиала ФГУП «Почта России» Александр Кабанов, генеральный директор ООО «Версаль&К» Иван Мешков, заместитель директора МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» Евгений Самуйлов, врач-хирург ГБУЗ «Псковская областная больница» Денис Фёдоров.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (улица Алехина, дом 20) дебаты пройдут на темы «Экономика и промышленность» и «Городская среда». В обсуждении будут участвовать администратор ОАО Сбербанк № 8630 Светлана Андреева, директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов, старший администратор ООО «Арома Люкс» «Рив-Гош» Иван Петров, пенсионер Фёдор Постнов, коммерческий директор ООО «Псковтехгаз», депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, юрисконсульт ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» Алексей Форш.

Отметим, что дебаты проводятся в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу.

Дебаты можно наблюдать в онлайн-режиме на сайте «Одноклассники» и на сайте «Предварительного голосования».

С графиком проведения дебатов в Пскове, где обозначены места, время и обсуждаемые темы, можно ознакомиться на сайте псковского регионального отделения партии pskov.er.ru

На сайте предварительного голосования находится регламент, положение, памятка участника и список выдвинутых кандидатов.

На сайте предварительного голосования «Единой России» теперь можно найти свой участок для голосования - запущена функция «Найди свой участок». Любой посетитель сайта в регионах, где проходит предварительное голосование, может узнать адрес своего счётного участка, указав адрес регистрации.

Предварительное голосование партии пройдет 28 мая, выборы в Псковскую городскую Думу состоятся 10 сентября.