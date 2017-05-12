0
11:37
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
10:16
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
09:52
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
08:31
День экологического образования проводится в России 12 мая
22:40
Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая
20:31
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
19:41
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных
Еще новости
Общество

Наиболее боеспособные соединения Вооруженных сил России получат звание ударных

Наиболее боеспособные соединения и части Вооруженных сил (ВС) России получат звание ударных и будут награждены отличительным геральдическим знаком. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, пишет «Интерфакс».

Командования военных округов, видов и родов войск представили к присвоению звания «ударные» 78 подразделений, воинских частей и соединений. Окончательное решение по ним будет принято после проверки этих частей и подразделений, которую проведут комиссии Министерства обороны РФ в мае.

В соответствии с положением, наименование «ударные» присваивается приказом министра обороны РФ наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
12 мая 2017
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
12 мая 2017
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
12 мая 2017
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
День экологического образования проводится в России 12 мая
12 мая 2017
День экологического образования проводится в России 12 мая
Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая
11 мая 2017
Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая 1
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
11 мая 2017
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных
11 мая 2017
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных
Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО)
11 мая 2017
Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО) 14

Идет загрузка...