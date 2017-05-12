Наиболее боеспособные соединения Вооруженных сил России получат звание ударных

09:32, 12 мая 2017, ПАИ

Наиболее боеспособные соединения и части Вооруженных сил (ВС) России получат звание ударных и будут награждены отличительным геральдическим знаком. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, пишет «Интерфакс».

Командования военных округов, видов и родов войск представили к присвоению звания «ударные» 78 подразделений, воинских частей и соединений. Окончательное решение по ним будет принято после проверки этих частей и подразделений, которую проведут комиссии Министерства обороны РФ в мае.

В соответствии с положением, наименование «ударные» присваивается приказом министра обороны РФ наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.