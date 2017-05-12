Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»

09:52, 12 мая 2017, ПАИ

18 мая в 13:00 в Пскове в галерее «Цех» (улица Пушкина, 13а, административное здание за Псковским академическим театром) состоится мастер-класс по гончарному делу от мастерской «Особая керамика» из Москвы. Вход на мероприятие свободный, участие в нём бесплатное, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мастерская «Особая керамика на ВДНХ» — это содружество художников, керамистов и лечебных педагогов. Среди сотрудников мастерской есть люди с аутизмом и другими ментальными особенностями.

На мастер-классе 18 мая можно будет попробовать работать на гончарном круге и под руководством мастера создать свой авторский сосуд — горшочек, вазу, тарелку или подсвечник. «Этот мастер-класс даст возможность соприкоснуться с традиционной технологией изготовления посуды, которая знакома всем нам по археологическим раскопкам и историческим музеям», - уточнили в дирекции.

В мастер-классе могут принять участие дети от 5 лет и взрослые, в том числе с особенностями развития.

Напомним, что фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» будет проходить в Пскове во второй раз. Начнется форум 17 мая и продлится до 20 мая. Все мероприятия бесплатны для посещения. Программу можно посмотреть тут.