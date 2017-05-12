Условные сроки получили два водителя за гибель человека в ДТП в Великих Луках

09:44, 12 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках двух водителей осудили за совершение ДТП с летальным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 9 июля 2016 года около 6:00 в Великих Луках на проспекте Ленина 27-летний гражданин на мотоцикле при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с такси. Автомобилем управлял 62-летний мужчина, который совершал поворот на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП в реанимацию городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой доставили 33-летнего пассажира мотоцикла, который во время движения находился без шлема. Через несколько дней от полученных травм он скончался. Мотоциклист отказался от прохождения освидетельствования. Его подвергли административному аресту сроком на 10 суток и возбудили уголовное дело, которое позже направили для рассмотрения в городской суд.

Водителя мотоцикла приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Таксиста осудили на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и также лишили водительских прав на 3 года.