Двух начальников для станций по борьбе с болезнями животных ищут в Псковской области

10:55, 12 мая 2017, ПАИ

Объявлены конкурсы на замещение должностей начальников государственных бюджетных учреждений «Станция по борьбе с болезнями животных по Псковскому, Гдовскому, Печорскому, Плюсскому и Стругокрасненскому районам» (деревня Репки Псковского района) и «Станции по борьбе с болезнями животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам (поселок Бежаницы). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.

Претенденты должны иметь высшее профессиональное образование по специальности (направлению подготовки) «Ветеринария», стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, знать федеральное и областное законодательство по вопросам ветеринарии и другие нормативно-правовые акты и так далее.

Документы принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23 (флигель, 3 этаж), Государственное управление ветеринарии Псковской области, отдел правового, финансового и кадрового обеспечения, кабинет № 31. Срок подачи документов - 30 дней.

Предположительная дата конкурса — 30 июня. Он пройдет в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с претендентами. Победителя определит конкурсная комиссия.

Сведения о характере работы в учреждении, порядке проведения конкурса, условиях трудового договора можно получить по телефонам в (88112) 299–552, 299–551.