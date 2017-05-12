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Общество

Штраф заплатит псковский землевладелец за зарастание угодий

Мировой суд судебного участка №136 Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности псковского собственника земель сельскохозяйственного назначения за неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Предписания собственнику были выданы в связи с выявлением зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью принадлежащих ему двух участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 44,2 га, расположенных в районе деревни Усадище Палкинского района.

При проведении внеплановой проверки специалисты установили, что требования предписаний не исполнены, зарастание угодий не устранено, составили протоколы по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ и передали материалы дела на рассмотрение в мировой суд.

Суд признал собственника виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей (по 10 тыс. рублей за каждое неисполненное предписание).

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