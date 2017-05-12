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Общество

Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Великих Лук

В Великих Луках в одном из финансовых учреждений полиция обнаружила поддельную пятитысячную купюру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту проводится проверка. В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

-Необходимо вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

-Обратиться в полицию и объяснить, откуда появилась поддельная купюра, сообщить приметы лица, осуществившего ее сбыт.

-При обнаружении поддельной купюры в момент ее получения, по возможности, необходимо принять меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры.

-В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия полиции, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

-Запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.

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