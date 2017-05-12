19 мая Псковский заповедник проведёт «Ночь музеев»

11:14, 12 мая 2017, ПАИ

19 мая Псковский музей-заповедник проведёт всероссийскую акцию «Ночь музеев - 2017», посвящённую Году экологии в России и 100-летию революции 1917 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В этом году в рамках акции «Ночь музеев - 2017» можно посетить следующие объекты Псковского музея-заповедника: Поганкины палаты (улица Некрасова, 7); картинная галерея (улица Некрасова, 7); экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании музея-заповедника (улица Некрасова, 7); музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина, 3); дом-музей В. И. Ленина (Переулок «Искры», 5, Плехановский посад)

Программа акции:

18:45 фойе (ул. Некрасова, д. 7) Мультимедийная презентация музейных предметов 19:10 фойе (ул. Некрасова, д. 7) Открытие фотовыставки «Птицы Полистовья» (Государственный природный заповедник «Полистовский») Выступление победителей конкурса чтецов, посвящённого Году экологии в России 19:30 Галерея П.П. Оссовского (ул. Некрасова, д. 7) Мастер-класс «Живая вода» (Центр науки и спорта «Без Предела») В ходе мастер-класса Вы узнаете, как выбрать вкусный напиток и не навредить здоровью? Как помочь организму снизить отрицательное влияние вкусных, но не полезных жидкостей. С помощью цифровой конвергентной лаборатории расскажут много потрясающего о любимых напитках. 19:30 Парадный зал Картинной галереи (ул. Некрасова, д. 7) Рыцарская поэзия Авторский концерт преподавателя Псковского областного колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Александровны Лаптевой 20:20 Выставочный зал (ул. Некрасова, д. 7) «История одной картины» Гавриил Никитич Горелов «Ведут псов-рыцарей во Псков» Экскурсию проведёт Ольга Анатольевна Алексеева – зав. художественным отделом музея. 20:30 Выставочный зал (ул. Некрасова, д. 7) Концерт хоровой и вокальной музыки в исполнении академического хора и солистов Псковского областного колледжа искусств. Художественный руководитель Инна Павловна Суровицкая 20:45 и 21:45 Поганкины палаты (ул. Некрасова, д. 7) Сборные экскурсии «1100-летний Псков в истории России» «Художественное серебро» «Живопись древнего Пскова» Сбор групп у крыльца Поганкиных палат 21:30 Галерея П.П. Оссовского (ул. Некрасова, д. 7) Музыкальная сатира Д.Д. Шостаковича. «Сатиры» на стихи Саши Чёрного, романсы на тексты из журнала «Крокодил», «Антиформалистический раёк» в исполнении студентов музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств. Художественный руководитель член Союза композиторов России Лариса Николаевна Никитина с 19:00 Музейный двор (ул. Некрасова, д. 7) Историческое фотоателье Фотографии Пскова (довоенный город, период Великой Отечественной войны, советское время) с 19:00 Поганкины палаты, Центральное здание музея (ул. Некрасова, д. 7) Музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина,3), дом-музей «Искра» (пер. «Искры», 5) Акция «Я-экскурсовод» Во время проведения «Ночи музеев» предлагаем записать на свой смартфон небольшое видео (продолжительностью до 90 секунд) на тему выставки, экспоната, мероприятия, которое будет проходить в этот вечер в музее и разместить его в своём профиле в социальных сетях с хештегами: #яэкскурсовод, #ночьмузеев2017, #культурарф, #псковскиймузей. Это может быть небольшая экскурсия, рассказ о музее, описание понравившегося экспоната. Автор ролика, набравшего наибольшее количество «лайков», получит специальный приз от Псковского музея-заповедника. Стоимость посещения: 100 рублей с человека (50 рублей для льготных категорий граждан). Продажа билетов осуществляется до 23:00. Справки по телефону 66-33-11.

Дополнительные площадки в Пскове: