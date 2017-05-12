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Культура

19 мая Псковский заповедник проведёт «Ночь музеев»

19 мая Псковский музей-заповедник проведёт всероссийскую акцию «Ночь музеев - 2017», посвящённую Году экологии в России и 100-летию революции 1917 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В этом году в рамках акции «Ночь музеев - 2017» можно посетить следующие объекты Псковского музея-заповедника: Поганкины палаты (улица Некрасова, 7); картинная галерея (улица Некрасова, 7); экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании музея-заповедника (улица Некрасова, 7); музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина, 3); дом-музей В. И. Ленина (Переулок «Искры», 5, Плехановский посад)

Программа акции:

18:45

фойе

(ул. Некрасова, д. 7)

Мультимедийная презентация музейных предметов

19:10

фойе

(ул. Некрасова, д. 7)

Открытие фотовыставки «Птицы Полистовья»

(Государственный природный заповедник «Полистовский»)

 

Выступление победителей конкурса чтецов, посвящённого Году экологии в России

19:30

Галерея П.П. Оссовского 

(ул. Некрасова, д. 7)

Мастер-класс «Живая вода»

(Центр науки и спорта «Без Предела»)

В ходе мастер-класса Вы узнаете, как выбрать вкусный напиток и не навредить здоровью? Как помочь организму снизить отрицательное влияние вкусных, но не полезных жидкостей. С помощью цифровой конвергентной лаборатории расскажут много потрясающего о любимых напитках.

19:30

Парадный зал Картинной галереи 

(ул. Некрасова, д. 7)

Рыцарская поэзия

Авторский концерт преподавателя Псковского областного колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Александровны Лаптевой

20:20

Выставочный зал

(ул. Некрасова, д. 7)

«История одной картины»

Гавриил Никитич Горелов «Ведут псов-рыцарей во Псков»

Экскурсию проведёт Ольга Анатольевна Алексеева – зав. художественным отделом музея.

20:30

Выставочный зал

(ул. Некрасова, д. 7)

Концерт хоровой и вокальной музыки в исполнении академического хора и солистов Псковского областного колледжа искусств.

Художественный руководитель Инна Павловна Суровицкая

20:45 и 21:45

Поганкины палаты

(ул. Некрасова, д. 7)

Сборные экскурсии

«1100-летний Псков в истории России»

«Художественное серебро»

«Живопись древнего Пскова»

Сбор групп у крыльца Поганкиных палат

21:30

Галерея П.П. Оссовского

(ул. Некрасова, д. 7)

Музыкальная сатира Д.Д. Шостаковича.

«Сатиры» на стихи Саши Чёрного, романсы на тексты из журнала «Крокодил», «Антиформалистический раёк» в исполнении студентов музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств. Художественный руководитель член Союза композиторов России Лариса Николаевна Никитина

с 19:00

Музейный двор

(ул. Некрасова, д. 7)

Историческое фотоателье

Фотографии Пскова (довоенный город, период Великой Отечественной войны, советское время)

 

с 19:00

Поганкины палаты, Центральное здание музея (ул. Некрасова, д. 7)

Музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина,3),

дом-музей «Искра» (пер. «Искры», 5)

Акция «Я-экскурсовод»

Во время проведения «Ночи музеев» предлагаем записать на свой смартфон небольшое видео (продолжительностью до 90 секунд) на тему выставки, экспоната, мероприятия, которое будет проходить в этот вечер в музее и разместить его в своём профиле в социальных сетях с хештегами: #яэкскурсовод, #ночьмузеев2017, #культурарф, #псковскиймузей. Это может быть небольшая экскурсия, рассказ о музее, описание понравившегося экспоната. Автор ролика, набравшего наибольшее количество «лайков», получит специальный приз от Псковского музея-заповедника.

Стоимость посещения: 100 рублей с человека (50 рублей для льготных категорий граждан). Продажа билетов осуществляется до 23:00. Справки по телефону 66-33-11.

 

Дополнительные площадки в Пскове:

19:00-21:00

музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина,3)

Выставка «Отречение Николая II. Хроника событий»

 

19:30 и 20:00

музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина,3)

Сборные экскурсии

Стоимость посещения: бесплатно. Справки по телефону 72-47-69.

19:00

Дом-музей «Искры» (переулок «Искры», 5)

Интерактивная программа

«Дом на Петровском посаде» 12+

По предварительной записи в группе 

Стоимость посещения: 200 рублей с человека. Справки по телефону: 72-47-69

 
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