19 мая Псковский заповедник проведёт «Ночь музеев»
19 мая Псковский музей-заповедник проведёт всероссийскую акцию «Ночь музеев - 2017», посвящённую Году экологии в России и 100-летию революции 1917 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.
В этом году в рамках акции «Ночь музеев - 2017» можно посетить следующие объекты Псковского музея-заповедника: Поганкины палаты (улица Некрасова, 7); картинная галерея (улица Некрасова, 7); экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании музея-заповедника (улица Некрасова, 7); музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина, 3); дом-музей В. И. Ленина (Переулок «Искры», 5, Плехановский посад)
Программа акции:
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18:45
фойе
(ул. Некрасова, д. 7)
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Мультимедийная презентация музейных предметов
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19:10
фойе
(ул. Некрасова, д. 7)
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Открытие фотовыставки «Птицы Полистовья»
(Государственный природный заповедник «Полистовский»)
Выступление победителей конкурса чтецов, посвящённого Году экологии в России
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19:30
Галерея П.П. Оссовского
(ул. Некрасова, д. 7)
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Мастер-класс «Живая вода»
(Центр науки и спорта «Без Предела»)
В ходе мастер-класса Вы узнаете, как выбрать вкусный напиток и не навредить здоровью? Как помочь организму снизить отрицательное влияние вкусных, но не полезных жидкостей. С помощью цифровой конвергентной лаборатории расскажут много потрясающего о любимых напитках.
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19:30
Парадный зал Картинной галереи
(ул. Некрасова, д. 7)
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Рыцарская поэзия
Авторский концерт преподавателя Псковского областного колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Александровны Лаптевой
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20:20
Выставочный зал
(ул. Некрасова, д. 7)
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«История одной картины»
Гавриил Никитич Горелов «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Экскурсию проведёт Ольга Анатольевна Алексеева – зав. художественным отделом музея.
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20:30
Выставочный зал
(ул. Некрасова, д. 7)
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Концерт хоровой и вокальной музыки в исполнении академического хора и солистов Псковского областного колледжа искусств.
Художественный руководитель Инна Павловна Суровицкая
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20:45 и 21:45
Поганкины палаты
(ул. Некрасова, д. 7)
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Сборные экскурсии
«1100-летний Псков в истории России»
«Художественное серебро»
«Живопись древнего Пскова»
Сбор групп у крыльца Поганкиных палат
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21:30
Галерея П.П. Оссовского
(ул. Некрасова, д. 7)
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Музыкальная сатира Д.Д. Шостаковича.
«Сатиры» на стихи Саши Чёрного, романсы на тексты из журнала «Крокодил», «Антиформалистический раёк» в исполнении студентов музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств. Художественный руководитель член Союза композиторов России Лариса Николаевна Никитина
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с 19:00
Музейный двор
(ул. Некрасова, д. 7)
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Историческое фотоателье
Фотографии Пскова (довоенный город, период Великой Отечественной войны, советское время)
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с 19:00
Поганкины палаты, Центральное здание музея (ул. Некрасова, д. 7)
Музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина,3),
дом-музей «Искра» (пер. «Искры», 5)
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Акция «Я-экскурсовод»
Во время проведения «Ночи музеев» предлагаем записать на свой смартфон небольшое видео (продолжительностью до 90 секунд) на тему выставки, экспоната, мероприятия, которое будет проходить в этот вечер в музее и разместить его в своём профиле в социальных сетях с хештегами: #яэкскурсовод, #ночьмузеев2017, #культурарф, #псковскиймузей. Это может быть небольшая экскурсия, рассказ о музее, описание понравившегося экспоната. Автор ролика, набравшего наибольшее количество «лайков», получит специальный приз от Псковского музея-заповедника.
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Стоимость посещения: 100 рублей с человека (50 рублей для льготных категорий граждан). Продажа билетов осуществляется до 23:00. Справки по телефону 66-33-11.
Дополнительные площадки в Пскове:
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19:00-21:00
музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина,3)
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Выставка «Отречение Николая II. Хроника событий»
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19:30 и 20:00
музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина,3)
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Сборные экскурсии
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Стоимость посещения: бесплатно. Справки по телефону 72-47-69.
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19:00
Дом-музей «Искры» (переулок «Искры», 5)
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Интерактивная программа
«Дом на Петровском посаде» 12+
По предварительной записи в группе
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Стоимость посещения: 200 рублей с человека. Справки по телефону: 72-47-69