В мае прокурор области встретится с жителями Дновского района
В мае прокурор Псковской области Сергей Белов примет граждан в Дновском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прием пройдет в прокуратуре района, расположенной на улице Космонавтов, 84 в городе Дно.
Для встречи с прокурором области необходимо в срок до 16 мая обратиться к прокурору Дновского района Ольге Будариной с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.