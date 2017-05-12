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Общество

В мае прокурор области встретится с жителями Дновского района

В мае прокурор Псковской области Сергей Белов примет граждан в Дновском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прием пройдет в прокуратуре района, расположенной на улице Космонавтов, 84 в городе Дно.

Для встречи с прокурором области необходимо в срок до 16 мая обратиться к прокурору Дновского района Ольге Будариной с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
 

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