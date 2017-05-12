Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест на озёрах России, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
В первую десятку самых лучших курортов и мест отдыха на российских озерах также вошли Листвянка и Хужир (Байкал), Приозерск (Ладожское озеро), Петрозаводск (Онежское озеро), Казанцево (Чаны), Осташков (Селигер), Славгород (Большое Яровое), Купоярово (Аслыкуль, Башкирия), Белозерск (Белое озеро), Коростынь (Ильмень).
Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на лето 2017 года.
По данным ТурСтат, проживание у озера в России обойдется в среднем от 2 до 2,5 тысяч рублей в сутки.