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Общество

Качество семян и саженцев на рынках Пскова проверят участники предварительного голосования «Единой России»

Качество семян и саженцев на рынках Пскова проверят участники предварительного голосования «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Отметим, что с 28 апреля по 15 мая в Псковской области проводится совместная акция федеральных партийных проектов «Дом садовода – опора семьи» и «Народный контроль» по мониторингу рынка семенного и посадочного материала для садоводов и огородников.

13 мая участники предварительного голосования «Единой России» на выдвижение в городскую Думу в составе народных контролёров проведут рейд по мониторингу цен на семенной и посадочный материал в торговых точках Пскова. Председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Валерий Лесников, заместитель руководителя Регионального исполкома Галина Никитина и многодетная мать, председатель общественной организации «Родительский комитет Псковской области» Елена Полонская в ходе рейда оценят долю импорта в общем объёме, представленной на рынках, в специализированных и сетевых магазинах продукции.

«В общении с жителями Пскова участники рейда выяснят их пожелания и мнения, как потребителей семенного и посадочного материала. Они поднимут проблему зависимости отечественного садоводства и огородничества от импорта; отметят необходимость выработки мер по развитию отечественной селекции, снижению доли импортной продукции, повышению доступности для садоводов современного, высокопродуктивного семенного и посадочного материала», - уточнили в пресс-службе регионального отделения партии.

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