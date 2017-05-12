Ярмарка-продажа скидочных абонементов пройдет в Псковской областной филармонии

11:45, 12 мая 2017, ПАИ

25 мая в 18:00 в фойе Псковской областной филармонии начнет работать ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона. Абонемент дает право посещать определенные концерты филармонии со скидкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В этот день у псковичей будет возможность приобрести абонемент по самой выгодной цене - скидка на мероприятия по этому абонементу будет составлять 50%», - отметили в пресс-службе.

По окончании ярмарки-продажи в 19:00 в Большом концертном зале состоится концерт симфонической музыки абонемента №3 «Загадка Россини, или Музыкальная кулинария». Всем, кто приобретет абонементы нового сезона на ярмарке в этот день – вход на концерт бесплатный.

В программе прозвучат произведения Джоакино Россини в исполнении Псковского симфонического оркестра под руководством главного дирижера Эдуарда Банько.