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Общество

Более 100 пенсионеров из Новосокольнического района приняли участие в акции «Щедрый огород»

Более 100 пенсионеров из Новосокольнического района приняли участие в акции «Щедрый огород». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Отметим, что акцию «Щедрый огород» партия «Единая Россия» проводит в Новосокольническом районе уже на протяжении семи лет.

В этом году безвозмездно семенной картофель сортов «Невский» и «Скарб» членам местного отделения Союза пенсионеров предоставил секретарь Новосокольнического отделения партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания депутатов, генеральный директор ОАО «Красное знамя» Андрей Козлов.

«Подобные акции крайне важны, потому, что у некоторых ветеранов-огородников семенной материал не обновляется по несколько лет», - считают  пенсионеры-участники акции Галина Котова, Василий Фролов, Евдокия Осипова.

Председатель местного отделения Союза пенсионеров России Мария Полякова рассказала, что новые сорта позволяют получать большой урожай: «Каждую весну наши пенсионеры с нетерпением ждут уже традиционной акции «Щедрый огород». Потому что на своих огородах они собирают отличный урожай картофеля».

Начальник районного Управления Пенсионного фонда Татьяна Шабанова отметила, что начиная с 2011 года, благодаря партийной акции «Щедрый огород», ежегодно более 100 новосокольнических пенсионеров, активно занимающихся огородничеством, получают такую помощь.

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