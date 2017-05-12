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Общество

Фестиваль красок пройдёт в Пскове 13 и 14 мая

13 и 14 мая в Пскове на набережной реки Псковы у Троицкого моста пройдет Всероссийский фестиваль красок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Желающих принять участие в красочной феерии организаторы приглашают к 14:00 и в субботу, и в воскресенье. Вход свободный и без возрастных ограничений.

На территории фестиваля будут расположены пункты питания и зона отдыха. Также будет представлена музыкальная программа.

Мероприятие готовится при поддержке Управления культуры администрации города Пскова.

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