Фестиваль красок пройдёт в Пскове 13 и 14 мая

10:29, 12 мая 2017, ПАИ

13 и 14 мая в Пскове на набережной реки Псковы у Троицкого моста пройдет Всероссийский фестиваль красок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Желающих принять участие в красочной феерии организаторы приглашают к 14:00 и в субботу, и в воскресенье. Вход свободный и без возрастных ограничений.

На территории фестиваля будут расположены пункты питания и зона отдыха. Также будет представлена музыкальная программа.

Мероприятие готовится при поддержке Управления культуры администрации города Пскова.