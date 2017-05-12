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Общество

Выплаты зарплаты работникам предприятия «СП и КО» добилась прокуратура Пскова

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников ООО «СП и КО» на своевременное получение заработной платы и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Надзорное ведомство установило, что 25 работникам предприятия не выплачена зарплата за январь и февраль на общую сумму 532 тыс. рублей.

В этой связи прокурор города внес в адрес директора ООО «СП и КО» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьей 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

Также мировому судье судебного участка № 42  города Пскова направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по выплате зарплаты за указанный период.

В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, лицом, ранее подвергнутым  административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Постановлением мирового судьи руководитель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В настоящее время заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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