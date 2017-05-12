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Общество

Телевизор, ресивер и музыкальный центр украл из дачного дома безработный житель Пушкиногорского района

Полиция Пушкиногорского района задержала гражданина, подозреваемого в совершении дачной кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в деревне Исса Пушкиногорского района в темное время суток в один из дачных домов, взломав замок, проник безработный 35-летний местный житель и украл ресивер, телевизор и музыкальный центр, после чего скрылся. 

Владельцы дачного дома приехали из Санкт-Петербурга и обратились за помощью в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого и в ходе обыска изъяли похищенное. Проводится расследование.

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