С 15 по 21 мая будет ограничено движение по улице Горького в Пскове

13:17, 12 мая 2017, ПАИ

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на канализационной сети в период с 10:00 15 мая по 21 мая включительно будет введено частичное ограничение дорожного движения на участке улицы Максима Горького (у дома № 10) в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.