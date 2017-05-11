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В Пскове «Хонда» выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбила мальчика

11 мая в Пскове на Рижском проспекте у дома 15 41-летний водитель автомобиля «Хонда ЦР-В» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в детскую больницу.

Кроме того, в Пскове на 283-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель 61-летний водитель «Порше Maкан» не разъехался с автомобилем «Ниссан Жук» под управлением 57-летней женщины, которая поворачивала налево. Последняя получила незначительные травмы.

В тот же день в Стругокрасненском районе на 246-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель 55-летний водитель машины «ДАФ» выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля УАЗ-315148 под управлением 60-летнего мужчины и совершил с ним столкновение, после чего УАЗ врезался в другой «ДАФ», за рулем которого находился 61-летний мужчина. В итоге 61-летняя пассажирка УАЗа получила незначительные травмы.

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