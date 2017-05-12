Художница из Москвы подарила Полистовскому заповеднику картину с видом местных болот
Художница из Москвы подарила Полистовскому заповеднику картину с видом местных болот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.
В 2016 году в Полистовский заповедник на экскурсию по экологической тропе «Плавницкое болото» приезжала девушка из Москвы – Юнна. «По прибытии домой, я не смогла остаться равнодушной к болотам, и нарисовала картину, в которую вложила те ощущения, которыми я была одарена в путешествии. Она нарисована немного в стиле романтизма, что выражено в красках этой картины, но именно так, я смогла выразить что-то таинственное и живое, что кроется в природе, в болотах, и самой жизни», - отметила Юнна.