Мину уничтожили сотрудники ОМОН в Великих Луках
В Великих Луках инженерно-техническая группа ОМОНа отдела Росгвардии по Псковской области обезвредила минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В правоохранительные органы поступила оперативная информация об обнаружении на территории города Великие Луки артиллерийского снаряда.
На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа. Сотрудники Росгвардии обследовали боеприпас и установили, что это 50 мм минометная мина времен Великой Отечественной войне. Мина была со следами коррозии и имела взрыватель, поэтому представляла угрозу для жизни и здоровья граждан.
Специалисты ОМОНа уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом.