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Мину уничтожили сотрудники ОМОН в Великих Луках

В Великих Луках инженерно-техническая группа ОМОНа отдела Росгвардии по Псковской области обезвредила минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительные органы поступила оперативная информация об обнаружении на территории города Великие Луки артиллерийского снаряда.

На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа. Сотрудники Росгвардии обследовали боеприпас и установили, что это 50 мм минометная мина времен Великой Отечественной войне. Мина была со следами коррозии и имела взрыватель, поэтому представляла угрозу для жизни и здоровья граждан.

Специалисты ОМОНа уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом.

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