0
12:41
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
11:37
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
10:16
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
09:52
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
08:31
День экологического образования проводится в России 12 мая
22:40
Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая
20:31
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
Еще новости
Общество

Судимого великолучанина разыскивает полиция в Псковской области

Полиция Великих Лук разыскивает пропавшего 32-летнего Евгения Васильева. В апреле 2017 года этот мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Васильева, обратиться  в отделение МВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
12 мая 2017
Агентство ипотечного жилищного кредитования безвозмездно передаст землю для строительства дороги в обход Пскова
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
12 мая 2017
С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
12 мая 2017
Чудское озеро вошло в первую десятку популярных для отдыха мест России
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
12 мая 2017
Бесплатный мастер-класс по гончарному искусству пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство»
День экологического образования проводится в России 12 мая
12 мая 2017
День экологического образования проводится в России 12 мая
Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая
11 мая 2017
Движение на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничено 12 мая 1
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
11 мая 2017
Комиссия по включению заявок в проект «Городская среда» в Пскове рассмотрела очередной пакет документов
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных
11 мая 2017
Израильские врачи делятся с псковскими коллегами опытом приема родов и выхаживания новорожденных

Идет загрузка...