Судимого великолучанина разыскивает полиция в Псковской области

12:18, 12 мая 2017, ПАИ

Полиция Великих Лук разыскивает пропавшего 32-летнего Евгения Васильева. В апреле 2017 года этот мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Васильева, обратиться в отделение МВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.