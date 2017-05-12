С 13 мая «Дорожная инспекция» ОНФ начнёт проверку дорог Северо-Запада

11:37, 12 мая 2017, ПАИ

13 мая начнётся очередной этап рейдов в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог». На этот раз общественники проверят дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

В мае дорожная инспекция посетит Псков, Калининград, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Всеволожск, Тихвин, Вологду, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Сыктывкар. Помимо административных центров субъектов, эксперты ОНФ посетят и другие города Северо-Западного округа – Череповец, Кондопогу, Апатиты и Северодвинск, где местные жители активно добавляют проблемные участки на интерактивную карту ОНФ. В июне эксперты Народного фронта оценят качество дорог в городах на территории Поволжья, в июле-сентябре – в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.

В первую очередь участники проекта будут уделять внимание тем дорогам, которые были отмечены на карте проекта www.dorogi-onf.ru.

В рамках инспекции также планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, и тех дорог, которые были проинспектированы дорожной инспекцией в 2015 году.

«В апреле мы проверили состояние дорог на территории Центрального федерального округа. Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 году, худшие – в Костроме, Твери и Воронеже. Ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но не кардинально. Мы надеемся, что в Северо-Западном федеральном округе в этот раз качество дорог нас порадует и большинство дорожных дефектов, выявленных два года назад, окажутся исправленными», – сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», депутат Государственной Думы Александр Васильев.