Собака-компаньон из Финляндии не смогла пересечь границу в Псковской области

13:58, 12 мая 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) запрещен ввоз собаки-компаньона из Финляндии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В международном паспорте на собаку не было отметки о проведении клинического осмотра перед отправкой, а также о вакцинации против бешенства. Управление оформило декларацию о возврате животного.