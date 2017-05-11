Долг в 370 тысяч рублей выплатили супруги из Пскова, чтобы продать дом и уехать из России

11:59, 12 мая 2017, ПАИ

Супруги из Пскова погасили долг в 370 тысяч рублей по исполнительному производству в пользу кредитных учреждений, чтобы продать недвижимость и уехать за границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В отношении семейной пары судебный пристав-исполнитель ОСП №2 города Пскова Армен Давитавян возбудил несколько исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу различных кредитных учреждений на сумму около 350 тысяч рублей.

В числе мер, примененных к должникам, было постановление об обращении взыскания на их денежные счета, запреты на сделки с недвижимым имуществом, в том числе, с земельным участком, а также временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Сразу после майских праздников должники явились на приём к судебному приставу-исполнителю. Они пояснили, что уезжают за границу и им необходимо продать дом с землёй, на которую приставы наложили запрет, поэтому они готовы оплатить весь свой долг. По квитанционной книжке Армен Давитавян принял 371 тысяча рублей долга наличными, включая исполнительский сбор.

Погашение задолженности в полном объеме позволяет судебному приставу-исполнителю вынести постановления об отмене всех запретов и ограничений и окончить исполнительные производства фактическим исполнением.

Напомним, что, узнать о своих долгах можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.