VIII Всероссийские Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 8-9 июня

12:30, 12 мая 2017, ПАИ

VIII Всероссийские Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 8-9 июня. Основная тема чтений - «От Александра Невского до наших дней: уроки истории», сообщил на пресс-конференции 12 мая председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы очень многое не знаем об Александре Невском, каждые новые чтения помогают узнать дополнительную информацию. Интерес к мероприятию проявляют и москвичи, и петербуржцы. Пленарные заседания будут посвящены различным темам, но общая тема - это, конечно, Александр Невский», - отметил Александр Голышев.

По его словам, основная цель чтений - выявление новой информации и распространение знаний. «Всё, что на этих чтениях прозвучит, пойдёт на пользу российской культуре и поможет культурному воспитанию псковичей», - уверен Александр Голышев.

Настоятель храма Александра Невского, протоиерей Олег Тэор уточнил, что на мероприятии будет организована работа секций, выставка картин и декоративно-прикладного творчества «Святой Александр Невский и его время». Также будет работать фотовыставка, состоится конкурс детских художественных и научных работ, стихов «Сияние славы Святого Александра Невского», концерт духовно-патриотических песнопений.

Директор департамента информационной политики Псковского государственного университета Надежда Вальнер добавила, что в чтениях примут участие порядка 300 человек. Она отметила, что это мероприятие объединяет аспирантов, ученых, библиотекарей, священников, студентов, в частности, ПсковГУ и Псковского филиала Академии ФСИН России.

«В ПсковГУ будут работать 3 секции: студенческая, секция для учителей истории, и секция для искусствоведов, - рассказала Надежда Вальнер. - Мы ждем интересных докладов, поскольку тематика их очень интересная».

«Каждый год это мероприятие вызывает серьезный интерес у нас. Это также элемент патриотического воспитания молодежи», - заявил заместитель начальника Псковского филиала академии ФСИН - начальник отдела кадров Дмитрий Алексеев. Он проинформировал, что на территории вуза будет организована работа одной из секций чтений и сейчас курсанты готовят доклады к этому заседанию.